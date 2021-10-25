Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Появилось видео задержания фаната «Спартака» на матче с «Зенитом»

Появилось видео задержания фаната «Спартака» на матче с «Зенитом»
Комментарии

В Сети появилось видео задержания болельщика «Спартака» на матче 12-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:7). Ролик опубликован в телеграм-канале журналиста Ивана Карпова.

Ранее глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию об избиении болельщиков на стадионе «Зенита». По его словам, пятеро болельщиков «Спартака» были задержаны в периметре стадиона. «Разбираемся в причинах и обстоятельствах задержания. Изучаем записи системы видеонаблюдения, исходя из которых оценим обоснованность применения силы и спецсредств со стороны полиции. Сотрудники службы безопасности «Спартака» находятся на связи с задержанными болельщиками, полицией и службой безопасности стадиона», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Новость по теме
В «Спартаке» отреагировали на информацию об избиении болельщиков на стадионе «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021