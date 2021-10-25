Появилось видео задержания фаната «Спартака» на матче с «Зенитом»
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В Сети появилось видео задержания болельщика «Спартака» на матче 12-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:7). Ролик опубликован в телеграм-канале журналиста Ивана Карпова.
Ранее глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию об избиении болельщиков на стадионе «Зенита». По его словам, пятеро болельщиков «Спартака» были задержаны в периметре стадиона. «Разбираемся в причинах и обстоятельствах задержания. Изучаем записи системы видеонаблюдения, исходя из которых оценим обоснованность применения силы и спецсредств со стороны полиции. Сотрудники службы безопасности «Спартака» находятся на связи с задержанными болельщиками, полицией и службой безопасности стадиона», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
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