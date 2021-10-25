Дзюба катал Азмуна на спине, Соболев прятал лицо после провала. Фото разгрома «Спартака»

24 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в матче 12-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» одержал разгромную победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 7:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону).
Ранее «Зенит» дважды обыгрывал «Спартак» с разницей в пять мячей — в 1949-м и 2012-м. Красно-белые, в свою очередь, впервые в своей истории уступили в чемпионате страны с разницей в шесть голов.
«Зенит» после 12 туров РПЛ является лидером чемпионата России. Команда Сергея Семака набрала 26 очков. У «Спартака» 17 очков. Подопечные Руя Витории находятся на 7-й строчке в турнирной таблице.
Лучшие кадры с матча «Зенит» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
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