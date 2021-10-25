Фанат «Спартака» — о задержании: всех положили, били дубинками, шокерами

Болельщик «Спартака» Иван Фёдоров рассказал о задержаниях во время матча 12-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:7).



«В перерыве между первым и вторым таймом мы пошли на выход со стадиона. При выходе ворота были закрыты, никого не выпускали по непонятным причинам. Было много народу, около 100 человек, началась суета. На нас сначала полетели стюарды, потом ОМОН. Начали вылавливать тех, кто громче всех орал, всех положили, били дубинками, шокерами. Посадили в машину, мы там сидели часа полтора, и нас отвезли в отделение. Это было 43-е отделение по Петроградскому району.

Оформили протокол, нас было пять человек. Сотрудник полиции кричал из-за того, что кто-то слил эту информацию в «Телеграм». Звонит начальство местное, мы уехали вдвоём, трое остались там. Нам звонили московские опера, просили вернуться. У парня, который там сейчас, пробита голова», — цитирует Фёдорова «Матч ТВ».