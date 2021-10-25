Уткин: «Спартак» заступился за Рассказова — чтобы тот не был худшим, все сыграли ужасно

Спортивный журналист и комментатор Василий Уткин резюмировал события матча 12-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» (7:1).

«Сюжет сегодняшнего матча сначала нельзя было предсказать, а потом – объяснить. Видимо, весь «Спартак» решил заступиться за Рассказова: чтобы тот не был худшим, все должны сыграть ужасно. Клаудиньо снова блистал, Дзюба отобрал у Азмуна хет-трик ради рекорда, а затем был оседлан иранцем. Настоящая львиная страсть», — написал Уткин под видео на своём YouTube-канале.

Напомним, сегодня, 24 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» встречался с московским «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону).

«Зенит» после 12 туров РПЛ является лидером чемпионата России. Команда Сергея Семака набрала 26 очков в 12 турах. «Спартак» за 12 матчей набрал 17 очков. Подопечные Руя Витории находятся на 7-й строчке в турнирной таблице.