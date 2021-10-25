Агент Миранчука: рекорд скорости Лёши в ЛЧ? Не понимаю, что он съел – Мбаппе 36 км/ч бежит

Вадим Шпинёв, агент 26-летнего российского атакующего полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, выразил мнение о том, что его клиент разогнался до скорости в 38,6 км/ч в матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Юнайтед» (2:3).

«Это фантастика. Я сначала подумал, может, там что-то с приборами случилось, ха-ха. Мбаппе бежит 36 км/ч. Я не понимаю, что съел Лёша, чтобы так разогнаться. Кстати, хочу сказать по поводу одного «товарища» с ближнего востока, который любит критиковать и отмечать положение Миранчука в «Аталанте». Я не знаю, откуда этот нездоровый человек и эксперт получает информацию, и какими источниками он пользуется, но он прогорел на одной фразе.

Он сказал, что Лёшей недовольны, что Гасперини с ним не общается. Надо заметить, что жизненное кредо Джан Пьеро – не общаться с футболистами. Если это общение возникает, то результат этого общения мы видели в прошлом сезоне. Гасперини хорошо поговорил с Папу Гомесом, после чего Гомеса в команде не стало. Причём Папу – обалденный игрок, который в клубе был много лет, ему не надо было ничего доказывать, он делал разницу. Но для Гасперини нет авторитетов. Гомес позволил себе пойти поперёк, высказал своё мнение. Всё общение Гасперини с игроками ограничивается подсказками во время тренировок. Он не приглашает футболистов на индивидуальные разговоры», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.