Каррагер: «Манчестер Юнайтед» нужен более сильный тренер, Сульшер не подходит

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил, что Уле-Гуннар Сульшер не соответствует должности главного тренера «Манчестер Юнайтед». По словам Каррагера, манкунианцам нужен тот, кто поднимет клуб на новый уровень.

«Уле хорошо поработал, но для того, чтобы соперничать с Клоппом, Тухелем и Гвардиолой, «Манчестер Юнайтед» нужен более сильный тренер. Моё предыдущее высказывание не было неуважением. Мне жаль Уле, это худший день в его карьере. Я не хочу вступать в обмен колкостями, я знаю, что Уле ответил на мою реплику. Неприятно говорить, что кто-то должен быть уволен. Но мы не чувствуем дискомфорта, когда говорим, что Фред недостаточно хорош, что Мактоминай недостаточно хорош. Поэтому я без особых переживаний говорю, что Сульшер недостаточно хорош.

«МЮ» нужен более сильный тренер. Уле «МЮ» не подходит. Он хорошо поработал, но нужен тот, кто поднимет их на следующий уровень. Увы, Сульшер не Клопп, не Тухель и не Гвардиола. Это ясно как божий день. В «МЮ» должны работать лучшие тренеры мира. Если у вас Уле главный тренер, то ассистентом должен быть кто-то вроде Карлуша Кейруша. Нельзя полагаться на тех, кто ещё только познает тонкости профессии. У них есть Майк Фелан, но я не думаю, что он тренер, а у Кэррика и Маккенны вообще нет тренерского опыта», – цитирует Каррагера Sky Sports.

В матче 9-го тура АПЛ «Ливерпуль» в гостях разгромил «Манчестер Юнайтед» со счётом 5:0.