Клаудиньо — о разгроме «Спартака»: очень рад принять участие в историческом вечере

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо прокомментировал победу санкт-петербургского клуба в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (7:1).
«Очень рад принять участие в этом историческом вечере. Поздравляю всех с победой! Давай, «Зенит»!» — написал Клаудиньо на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, вчера, 24 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» встречался с московским «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону).
«Зенит» после 12 туров РПЛ является лидером чемпионата России. Команда Сергея Семака набрала 26 очков в 12 турах. «Спартак» за 12 матчей набрал 17 очков. Подопечные Руя Витории находятся на 7-й строчке в турнирной таблице.
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