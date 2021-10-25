Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марсело намеревается покинуть «Реал» и перейти во «Флуминенсе»

Марсело намеревается покинуть «Реал» и перейти во «Флуминенсе»
Комментарии

Защитник «Реала» Марсело планирует до истечения контракта покинуть мадридский клуб. Нынешнее соглашение бразильца с «Реалом» истекает следующим летом. Но Марсело хочет покинуть команду уже во время зимнего трансферного окна, утверждает El Nacional.

Марсело превратился в дублёра Ферлана Менди, из-за чего его игровое время сократилось. Изначально бразилец был готов на изменение роли в команде, но теперь хочет получать больше игровой практики.

По данным источника, Марсело рассчитывает на переход в бразильский клуб «Флуминенсе». Президент «Реала» Флорентино Перес готов отпустить игрока, но не исключается, что главный тренер команды Карло Анчелотти не захочет лишаться опытного футболиста, который важен в ротации.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021