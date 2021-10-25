Марсело намеревается покинуть «Реал» и перейти во «Флуминенсе»
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Защитник «Реала» Марсело планирует до истечения контракта покинуть мадридский клуб. Нынешнее соглашение бразильца с «Реалом» истекает следующим летом. Но Марсело хочет покинуть команду уже во время зимнего трансферного окна, утверждает El Nacional.
Марсело превратился в дублёра Ферлана Менди, из-за чего его игровое время сократилось. Изначально бразилец был готов на изменение роли в команде, но теперь хочет получать больше игровой практики.
По данным источника, Марсело рассчитывает на переход в бразильский клуб «Флуминенсе». Президент «Реала» Флорентино Перес готов отпустить игрока, но не исключается, что главный тренер команды Карло Анчелотти не захочет лишаться опытного футболиста, который важен в ротации.
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