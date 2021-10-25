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Сампаоли призвал наказать болельщиков «Марселя», которые забрасывали бутылками Неймара

Сампаоли призвал наказать болельщиков «Марселя», которые забрасывали бутылками Неймара
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Главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли высказался о поведении болельщиков команды в матче 11-го тура Лиги 1 с «ПСЖ» (0:0). Фанаты «Марселя» закидывали бутылками форварда «ПСЖ» Неймара. Из-за этого местным полицейским и стюардам пришлось закрывать бразильца пластиковыми щитами.

«Болельщики «Марселя» невероятные. Как по мне, они — лучшие во всей Франции. Когда у меня появился шанс возглавить команду, я отчасти сделал это из-за жителей Марселя. Я знал, насколько раскалённой может быть атмосфера на стадионе «Велодром». Понял, как они любят футбол.

Но некоторые люди переходят черту. Мы рискуем потерей очков. Нельзя сказать, что эти люди любят «Марсель». Я разочарован. Не понимаю, почему они себя так ведут, зная, что за нами внимательно следят. Нужны реальные санкции, нельзя дожидаться, пока кто-то пострадает», — цитирует Сампаоли RMC Sport.

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