Сампаоли призвал наказать болельщиков «Марселя», которые забрасывали бутылками Неймара

Главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли высказался о поведении болельщиков команды в матче 11-го тура Лиги 1 с «ПСЖ» (0:0). Фанаты «Марселя» закидывали бутылками форварда «ПСЖ» Неймара. Из-за этого местным полицейским и стюардам пришлось закрывать бразильца пластиковыми щитами.
«Болельщики «Марселя» невероятные. Как по мне, они — лучшие во всей Франции. Когда у меня появился шанс возглавить команду, я отчасти сделал это из-за жителей Марселя. Я знал, насколько раскалённой может быть атмосфера на стадионе «Велодром». Понял, как они любят футбол.
Но некоторые люди переходят черту. Мы рискуем потерей очков. Нельзя сказать, что эти люди любят «Марсель». Я разочарован. Не понимаю, почему они себя так ведут, зная, что за нами внимательно следят. Нужны реальные санкции, нельзя дожидаться, пока кто-то пострадает», — цитирует Сампаоли RMC Sport.
- 25 октября 2021
-
11:22
-
11:21
-
11:06
-
11:02
-
10:54
-
10:39
-
10:32
-
10:16
-
09:59
-
09:49
-
09:36
-
09:32
-
09:19
-
09:06
-
09:00
-
09:00
-
08:39
-
08:30
-
08:10
-
08:00
-
07:50
-
07:01
-
06:37
-
06:17
-
05:56
-
05:36
-
05:20
-
04:15
-
02:27
-
01:25
-
01:10
-
01:00
-
00:57
-
00:55
-
00:39