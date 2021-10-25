Джесси Лингард прокомментировал перепалку с фанатом во время матча с «Ливерпулем»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард ответил на претензии болельщика во время матча АПЛ с «Ливерпулем», который завершился победой мерсисайдцев со счётом 5:0. Лингард, оставшийся на скамейке запасных, разминался у поля. Фанаты «МЮ» начали что-то кричать англичанину, а тот что-то недовольно ответил.

«Там не было оскорбления. Фанат крикнул мне: «Работай упорнее!» Будто я и так не работаю упорно каждый день. Я сказал ему: «Да прекрати! Я даже нахожусь не на поле», — написал Лингард в своём «твиттере».

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подчеркнул, что очень высоко ценит Лингарда. Также наставник команды отметил, что рассчитывает на подписание нового контракта с футболистом. Его нынешнее соглашение истекает летом 2022 года.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: