«Манчестер Юнайтед» потерпел самое крупное поражение в домашних матчах с «Ливерпулем»

Вчера, 24 октября, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере в рамках 9-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Ливерпуль». Гости одержали разгромную победу – 5:0.
Это поражение стало самым крупным для «Манчестер Юнайтед» в домашних матчах с мерсисайдцами. При этом «красные дьяволы» пропустили пять голов и более, не забив ни одного мяча, впервые с февраля 1955 года. Тогда манкунианцы также проиграли со счётом 0:5, а их соперником был «Манчестер Сити».
Матч 9-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоялся вчера, 24 октября. Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась победой гостей со счётом 5:0. Голы за «Ливерпуль» забили Наби Кейта, Диогу Жота и Мохамед Салах, оформивший хет-трик. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ему помогали ассистенты Гари Бесвик и Ли Беттс. Резервный рефери — Майк Дин.
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