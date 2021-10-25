Швайнштайгер: сказал де Хеа, что Нойер находится на другом уровне. Он разозлился

Чемпион мира в составе сборной Германии, бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер рассказал о взаимоотношениях с голкипером манкунианцев Давидом де Хеа.
«Когда я только перешёл в «Манчестер Юнайтед», де Хеа спросил: «Скажи, я же лучше Нойера?» Я сказал: «Нет, это не так. Он на другом уровне». Давид разозлился, но я объяснил, почему считаю так. Каждый раз, когда де Хеа проводил успешный матч, он снова задавал мне этот вопрос, но я был непоколебим», — приводит слова Швайнштайгера BBC.
Швайнштайгер выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2015 по 2017 год, после чего перешёл в «Чикаго Файр», а через два года завершил профессиональную карьеру. До перехода в стан «красных дьяволов» немец на протяжении 15 лет защищал цвета мюнхенской «Баварии».
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