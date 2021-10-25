В полиции сообщили о задержании фанатов «Спартака» после матча с «Зенитом»

Полиция задержала пятерых болельщиков «Спартака» после матча 12-го тура РПЛ с «Зенитом», который проходил в Санкт-Петербурге. Матч завершился победой хозяев со счётом 7:1.
«К административной ответственности привлечены пять зрителей. По завершении футбольного матча они были доставлены в отдел полиции за нарушение общественного порядка», — приводит слова пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области «РБК Спорт».
В отношении двоих болельщиков составлены административные протоколы за нарушение статьи 20.1 КоАП России (мелкое хулиганство, наказывается штрафом до 2,5 тыс. руб. или арестом до 15 суток), после чего они были отпущены. В отношении остальных проводится административное разбирательство.
Ранее в «Спартаке» потребовали проверить детали задержания болельщиков. Один из фанатов москвичей сообщил телеканалу «Матч ТВ», что к ним применялись дубинки и электрошокеры.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате»:
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