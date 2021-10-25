«Химки» расторгли контракт с Черевченко по обоюдному согласию

Бывший министр спорта Московской области Роман Терюшков, являющийся в настоящее время депутатом Госдумы, подтвердил, что «Химки» расстались с Игорем Черевченко, который возглавлял команду.

«Сегодня решили обоюдно прекратить сотрудничество с Черевченко. Хотим сказать слова благодарности. Игорь Геннадьевич (Черевченко. — Прим. «Чемпионата») возглавил клуб в непростое время, когда мы были на последних ступенях таблицы. Наверное, ему удалось невероятное — клуб под руководством Черевченко занял самое высокое место за всё время существования.

Но надо идти дальше, мы решили завершить сотрудничество. Уверен, что у Черевченко будет большое количество предложений от топовых клубов. А мы ориентируемся на старый подход, на доморощенных спортсменов, молодых игроков, с которыми будет работать будущий главный тренер.

Пока есть обширный список кандидатур на пост главного тренера, но озвучивать их бессмысленно. Ближе к началу ноября обозначим пул специалистов», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.