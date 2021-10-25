Диего Симеоне: беспокоит, что «Атлетико» пропустил два мяча в матче с «Реалом Сосьедад»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвёл итоги матча 10-го тура Примеры с «Реалом Сосьедад». Встреча завершилась со счётом 2:2. Мадридцам пришлось отыгрываться с 0:2.

«Два пропущенных мяча? Да, это беспокоит. Мы переживаем из-за этого, нам нужно как можно быстро прибавлять. Команда забивает с одним, двумя или тремя нападающими. Мы можем забивать, но нам не хватает баланса», — цитирует Симеоне Football Espana.

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Хосе Мунуэра Монтера. Ему помогали ассистенты Иньиго Прието Лопес де Серайн и Антонио Мартинес Морено. Резервный рефери – Хосе Гусман Мансилья.

«Атлетико» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков. «Реал Сосьедад» возглавляет турнирную таблицу, баски набрали 21 очко.