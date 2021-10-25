Диего Симеоне: беспокоит, что «Атлетико» пропустил два мяча в матче с «Реалом Сосьедад»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвёл итоги матча 10-го тура Примеры с «Реалом Сосьедад». Встреча завершилась со счётом 2:2. Мадридцам пришлось отыгрываться с 0:2.
«Два пропущенных мяча? Да, это беспокоит. Мы переживаем из-за этого, нам нужно как можно быстро прибавлять. Команда забивает с одним, двумя или тремя нападающими. Мы можем забивать, но нам не хватает баланса», — цитирует Симеоне Football Espana.
Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Хосе Мунуэра Монтера. Ему помогали ассистенты Иньиго Прието Лопес де Серайн и Антонио Мартинес Морено. Резервный рефери – Хосе Гусман Мансилья.
«Атлетико» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков. «Реал Сосьедад» возглавляет турнирную таблицу, баски набрали 21 очко.
- 25 октября 2021
-
14:31
-
14:18
-
14:11
-
13:59
-
13:46
-
13:44
-
13:31
-
13:29
-
13:11
-
13:09
-
13:04
-
12:51
-
12:39
-
12:19
-
11:59
-
11:53
-
11:52
-
11:35
-
11:22
-
11:21
-
11:06
-
11:02
-
10:54
-
10:39
-
10:32
-
10:16
-
09:59
-
09:49
-
09:36
-
09:32
-
09:19
-
09:06
-
09:00
-
09:00
-
08:39