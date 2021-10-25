Александр Максименко отразил лишь 50% ударов в створ своих ворот в этом сезоне РПЛ

Вчера, 24 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» встречался с московским «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону).
Таким образом, вратарь московского «Спартака» Александр Максименко отразил лишь 50% ударов в створ своих ворот в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги — 17 ударов из 34. Это худший показатель среди голкиперов, проведших минимум два матча в нынешнем сезоне чемпионата России.
«Зенит» после 12 туров РПЛ является лидером чемпионата России. Команда Сергея Семака набрала 26 очков в 12 турах. «Спартак» за 12 матчей набрал 17 очков. Подопечные Руя Витории находятся на 7-й строчке в турнирной таблице.
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