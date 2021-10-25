Черевченко: буду следить за «Химками» и переживать за каждого игрока, с которым работал

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко попрощался с подмосковной командой.

«На днях я принял непростое решение покинуть «Химки». Благодарю руководство клуба, административный персонал за совместную работу и преданных болельщиков, которые были с командой даже на самом далёком выезде. За год, который я провёл здесь, мы вместе проходили непростые моменты и одерживали запоминающиеся победы.

Хотел бы отметить отличный коллектив, самоотдачу и профессионализм ребят, что помогло исправить непростое положение в прошлом сезоне и отлично завершить его. Я буду следить за «Химками» и переживать за каждого футболиста, с которым работал. Благодарю всех, желаю команде, клубу и болельщикам больших побед!» — приводит слова Черевченко пресс-служба «Химок».