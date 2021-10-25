Месси получил 4 балла от L'Équipe за выступление в матче с «Марселем», Неймар — 3

Французское издание L'Équipe оценило выступление футболистов в матче 11-го тура французской Лиги 1 «Марсель» — «Пари Сен-Жермен» (0:0).

Лучшими игроками встречи стали футболисты «Марселя» Вильям Салиба, Пау Лопес и Маттео Гендузи, а также игрок парижан Маркиньос. Все они получили по 7 баллов. Худшие оценки получили полузащитник марсельского клуба Димитри Пайет (5), а также нападающие «ПСЖ» Лионель Месси (4) и Неймар (3).

Напомним, Месси успел провести четыре матча в Лиге 1 за парижскую команду, однако пока так и не сумел забить гол в чемпионате. Аргентинец впервые с сезона-2005/2006 не смог отличиться в первых сыгранных им четырёх матчах чемпионата.

«ПСЖ», набрав в 11 матчах 28 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Марсель» (18) располагается на четвёртом месте в таблице.