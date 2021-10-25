Игорь Ющенко — исполняющий обязанности главного тренера «Химок»
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Игорь Ющенко назначен исполняющим обязанности главного тренера «Химок», сообщается на официальном сайте подмосковной команды. Специалист будет руководить командой в матче группового этапа Кубка России с «Балтикой», который пройдёт 27 октября.
Ранее пост главного тренера «Химок» покинул Игорь Черевченко. Контракт была расторгнут по взаимному соглашению сторон. Также работу в клубе завершили Валерий Климов и Игорь Семшов.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что в список кандидатов на пост главного тренера подмосковного клуба входят тренер «Шинника» Вадим Евсеев, экс-наставник «Уфы» Рашид Рахимов, тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов, наставник «Нефтехимика» Кирилл Новиков и бывший тренер «Балтики» Евгений Калешин.
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