«Факел» объявил о продлении контракта с главным тренером Василенко

Главный тренер Олег Василенко продлил контракт с «Факелом», сообщается на официальном сайте воронежского клуба. Новое соглашение 48-летнего специалиста с командой рассчитано до конца сезона-2022/2023.



«Желаем успеха в работе на благо нашего клуба, Олег Петрович!» — говорится в сообщении пресс-службы «Факела».

Напомним, Василенко возглавляет воронежский «Факел» с 2020 года. Ранее специалист работал в таких клубах, как «Краснодар», «Анжи», «Урал», «Сочи», «Балтика», «Авангард», «Мордовия» и других командах.

Воронежский «Факел» в 19 матчах набрал 36 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Оренбург», набравший 41 очко.