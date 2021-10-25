«Факел» объявил о продлении контракта с главным тренером Василенко
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Главный тренер Олег Василенко продлил контракт с «Факелом», сообщается на официальном сайте воронежского клуба. Новое соглашение 48-летнего специалиста с командой рассчитано до конца сезона-2022/2023.
«Желаем успеха в работе на благо нашего клуба, Олег Петрович!» — говорится в сообщении пресс-службы «Факела».
Напомним, Василенко возглавляет воронежский «Факел» с 2020 года. Ранее специалист работал в таких клубах, как «Краснодар», «Анжи», «Урал», «Сочи», «Балтика», «Авангард», «Мордовия» и других командах.
Воронежский «Факел» в 19 матчах набрал 36 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Оренбург», набравший 41 очко.
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