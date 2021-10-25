Клопп быстрее всех в истории «Ливерпуля» одержал 200 побед

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп одержал 200-ю победу с командой. Юбилейная победа состоялась в матче 9-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (5:0). Попутно Клопп установил новый клубный рекорд.

Ему понадобился всего 331 матч, чтобы одержать 200 побед. Ранее никому не удавалось так быстро достичь этой отметки. Предыдущий рекорд принадлежал легендарному Кенни Далглишу, который одержал 200 побед в 333 матчах. Третье место в этом рейтинге занимает Боб Пэйсли (345).

«Ливерпуль» занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 21 очко в 9 турах. «Манчестер Юнайтед» находится на 7-м месте, набрав лишь 14 очков. «Красные дьяволы» не побеждают в АПЛ в четырёх последних матчах.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: