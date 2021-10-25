Магуайр получил 0 баллов от Manchester Evening News, у Роналду 2 балла

Английское издание Manchester Evening News поставило оценки игрокам «Манчестер Юнайтед» по итогам матча 9-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:5).
Лучшим в составе «красных дьяволов» стал голкипер Давид де Хеа, получивший 5 баллов. Худший балл — у капитана «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра. Защитник получил от издания 0 баллов. Выступление нападающего манкунианцев Криштиану Роналду было оценено в 2 балла.
Матч 9-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоялся вчера, 24 октября. Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась победой гостей со счётом 5:0. Голы за «Ливерпуль» забили Наби Кейта, Диогу Жота и Мохамед Салах, оформивший хет-трик. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ему помогали ассистенты Гари Бесвик и Ли Беттс. Резервный рефери — Майк Дин.
Лучшие фотографии АПЛ — в нашем тематическом «инстаграме». Подписывайся.
- 25 октября 2021
-
16:01
-
16:00
-
15:50
-
15:39
-
15:21
-
15:20
-
15:09
-
14:55
-
14:45
-
14:31
-
14:18
-
14:11
-
13:59
-
13:46
-
13:44
-
13:31
-
13:29
-
13:11
-
13:09
-
13:04
-
12:51
-
12:39
-
12:19
-
11:59
-
11:53
-
11:52
-
11:35
-
11:22
-
11:21
-
11:06
-
11:02
-
10:54
-
10:39
-
10:32
-
10:16