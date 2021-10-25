Магуайр получил 0 баллов от Manchester Evening News, у Роналду 2 балла

Английское издание Manchester Evening News поставило оценки игрокам «Манчестер Юнайтед» по итогам матча 9-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:5).

Лучшим в составе «красных дьяволов» стал голкипер Давид де Хеа, получивший 5 баллов. Худший балл — у капитана «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра. Защитник получил от издания 0 баллов. Выступление нападающего манкунианцев Криштиану Роналду было оценено в 2 балла.

Матч 9-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоялся вчера, 24 октября. Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась победой гостей со счётом 5:0. Голы за «Ливерпуль» забили Наби Кейта, Диогу Жота и Мохамед Салах, оформивший хет-трик. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ему помогали ассистенты Гари Бесвик и Ли Беттс. Резервный рефери — Майк Дин.

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