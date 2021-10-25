Болельщик сорвал контратаку «ПСЖ» в матче с «Марселем», выбежав на поле

Во время матча 11-го тура французской Лиги 1 «Марсель» — «ПСЖ» произошёл инцидент. Во втором тайме на поле выбежал болельщик, он сорвал потенциально опасную контратаку парижан. Фанат пробежал за форвардом парижан Лионелем Мессии и встал рядом с ним. В результате нарушителя правил с поля увели стюарды.

Встреча завершилась со счётом 0:0. В первом тайме команды обменялись забитыми мячами, но оба гола были отменены по рекомендации VAR. Во втором тайме, на 57-й минуте, «Пари Сен-Жермен» остался в меньшинстве – красную карточку за грубую игру получил Ашраф Хакими.



Примечательно, что в составе «ПСЖ» весь матч на поле провели Килиан Мбаппе и Лионель Месси, а Неймар отыграл 83 минуты встречи, но даже это не помогло парижанам добыть три очка. Финальный свисток арбитра зафиксировал «сухую» ничью.



«ПСЖ», набрав в 11 матчах 28 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Марсель» (18) – на четвёртом месте в таблице.