Болельщик сорвал контратаку «ПСЖ» в матче с «Марселем», выбежав на поле

Во время матча 11-го тура французской Лиги 1 «Марсель» — «ПСЖ» произошёл инцидент. Во втором тайме на поле выбежал болельщик, он сорвал потенциально опасную контратаку парижан. Фанат пробежал за форвардом парижан Лионелем Мессии и встал рядом с ним. В результате нарушителя правил с поля увели стюарды.
Встреча завершилась со счётом 0:0. В первом тайме команды обменялись забитыми мячами, но оба гола были отменены по рекомендации VAR. Во втором тайме, на 57-й минуте, «Пари Сен-Жермен» остался в меньшинстве – красную карточку за грубую игру получил Ашраф Хакими.
Примечательно, что в составе «ПСЖ» весь матч на поле провели Килиан Мбаппе и Лионель Месси, а Неймар отыграл 83 минуты встречи, но даже это не помогло парижанам добыть три очка. Финальный свисток арбитра зафиксировал «сухую» ничью.
«ПСЖ», набрав в 11 матчах 28 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Марсель» (18) – на четвёртом месте в таблице.
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