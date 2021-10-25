Чернышов: с удовольствием бы возглавил «Спартак». Нет никакой боязни

Российский тренер Андрей Чернышов после матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» (7:1) заявил, что готов возглавить московский клуб.



«Готов ли я возглавить «Спартак» в сложившейся ситуации? Такой великий клуб готов возглавить в любой ситуации. Если тренер верит в себя, то должен приходить в команду с различными трудностями и исправить их, а не ждать предложения от благополучных клубов, вроде «Реала» и «Ливерпуля». Зовут туда, где сложности. Главное — понять, как можно исправить положение.



У меня нет никакой боязни. Я с удовольствием бы возглавил «Спартак», попытался бы исправить ситуацию. Тем более, что у меня был подобный опыт в 2003 году, когда команда находилась на грани вылета, но нам удалось поднять её в турнирной таблице.



Какие могу провести параллели, и когда было хуже — в 2003-м или сейчас? Знаете, ситуации похожи. Тогда тоже была полная деградация, разброд и шатания в команде. Никакого управления. Олег Иванович Романцев тоже абстрагировался от процесса. Команда шла по наклонной. То, что происходит, напоминает мне то положение. Витория не понимает, что происходит, и как действовать дальше. В руководстве, видимо, тоже нет единого мнения. Похожие ситуации», — приводит слова Чернышова Legalbet.