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Чернышов: с удовольствием бы возглавил «Спартак». Нет никакой боязни

Чернышов: с удовольствием бы возглавил «Спартак». Нет никакой боязни
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Российский тренер Андрей Чернышов после матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» (7:1) заявил, что готов возглавить московский клуб.

«Готов ли я возглавить «Спартак» в сложившейся ситуации? Такой великий клуб готов возглавить в любой ситуации. Если тренер верит в себя, то должен приходить в команду с различными трудностями и исправить их, а не ждать предложения от благополучных клубов, вроде «Реала» и «Ливерпуля». Зовут туда, где сложности. Главное — понять, как можно исправить положение.

У меня нет никакой боязни. Я с удовольствием бы возглавил «Спартак», попытался бы исправить ситуацию. Тем более, что у меня был подобный опыт в 2003 году, когда команда находилась на грани вылета, но нам удалось поднять её в турнирной таблице.

Какие могу провести параллели, и когда было хуже — в 2003-м или сейчас? Знаете, ситуации похожи. Тогда тоже была полная деградация, разброд и шатания в команде. Никакого управления. Олег Иванович Романцев тоже абстрагировался от процесса. Команда шла по наклонной. То, что происходит, напоминает мне то положение. Витория не понимает, что происходит, и как действовать дальше. В руководстве, видимо, тоже нет единого мнения. Похожие ситуации», — приводит слова Чернышова Legalbet.

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