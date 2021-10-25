Форвард «Барселоны» Усман Дембеле может принять участие в матче с «Алавесом»

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле близок к полному восстановлению после травмы бедра, сообщает Sport.es.
По информации источника, форвард тренируется в общей группе «Барселоны» и близок к возвращению на поле. Руководство каталонского клуба не хочет рисковать здоровьем Дембеле, поэтому он вряд ли примет участие в матче Примеры с «Райо Вальекано», который состоится 27 октября. Ожидается, что футболист попадёт в заявку «Барселоны» на матчи с «Алавесом» (30 октября) и киевским «Динамо» (2 ноября).
Напомним, в июне стало известно, что Усман Дембеле пропустит четыре месяца из-за травмы. У него была диагностирована серьёзная травма двуглавой мышцы бедра правой ноги. В июле футболист перенёс операцию.
В прошлом сезоне французский футболист принял участие в 30 матчах чемпионата Испании, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.
- 25 октября 2021
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