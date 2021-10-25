«Барселона» потеряла из-за травмы Френки де Йонга
Поделиться
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг не сможет помочь своей команде в ближайшее время. Пресс-служба каталонцев подтвердила, что футболист получил повреждение в матче 10-го тура Примеры с «Реалом» (1:2).
Голландский полузащитник был заменён по ходу встречи. Сообщается, что у него выявили деформацию подколенного сухожилия. При этом пока неизвестно, сколько времени у де Йонга уйдёт на восстановление. Наверняка он пропустит матч 11-го тура Примеры с «Райо Вальекано», который состоится в среду, 27 октября.
«Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице Примеры. Мадридский клуб в 9 турах набрал 20 очков. Лидирует «Реал Сосьедад», набравший 21 очко. При этом баски провели на один матч больше, чем «Реал».
Комментарии
- 25 октября 2021
-
17:27
-
17:25
-
17:21
-
17:19
-
17:18
-
17:17
-
17:10
-
17:01
-
16:52
-
16:39
-
16:36
-
16:21
-
16:15
-
16:03
-
16:01
-
16:00
-
15:50
-
15:39
-
15:21
-
15:20
-
15:09
-
14:55
-
14:45
-
14:31
-
14:18
-
14:11
-
13:59
-
13:46
-
13:44
-
13:31
-
13:29
-
13:11
-
13:09
-
13:04
-
12:51
Партнерский контент