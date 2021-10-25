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«Барселона» потеряла из-за травмы Френки де Йонга

«Барселона» потеряла из-за травмы Френки де Йонга
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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг не сможет помочь своей команде в ближайшее время. Пресс-служба каталонцев подтвердила, что футболист получил повреждение в матче 10-го тура Примеры с «Реалом» (1:2).

Голландский полузащитник был заменён по ходу встречи. Сообщается, что у него выявили деформацию подколенного сухожилия. При этом пока неизвестно, сколько времени у де Йонга уйдёт на восстановление. Наверняка он пропустит матч 11-го тура Примеры с «Райо Вальекано», который состоится в среду, 27 октября.

«Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице Примеры. Мадридский клуб в 9 турах набрал 20 очков. Лидирует «Реал Сосьедад», набравший 21 очко. При этом баски провели на один матч больше, чем «Реал».

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