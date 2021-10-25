Холанд из-за травмы может не выйти на поле до конца 2021 года

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, восстанавливающийся после травмы бедра, может пропустить концовку 2021 года, утверждает немецкое издание Bild. Ранее главный тренер «Боруссии» Марко Розе предположил, что Холанд может пропустить несколько недель. Но, по всей видимости, норвежец получил более серьёзное повреждение.



При этом Розе отказался скорректировать сроки восстановления Холанда. Главный тренер дортмундцев пояснил, что ему не хотелось бы спекулировать на этой теме.



Ранее Холанд уже пропустил из-за травмы около месяца. Норвежец вышел на поле в матче 8-го тура Бундеслиги с «Майнцем». Но нападающий в итоге вновь получил повреждение, из-за которого теперь будет снова лечиться.



После перехода в «Боруссию» Холанд провёл в Бундеслиге 49 матчей и забил 49 мячей. В нынешнем сезоне он в 10 матчах во всех турнирах забил 13 мячей.

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