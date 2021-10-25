Дзюба не вошёл в расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи

Пресс-служба РФС обнародовала расширенный список игроков, вызванных в сборную России на ноябрьские матчи квалификации ЧМ-2022. В список не был включён форвард «Зенита» Артём Дзюба.

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сослан Джанаев («Сочи»), Никита Хайкин («Будё-Глимт»), Илья Лантратов («Химки»).



Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Даниил Круговой (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Илья Самошников («Рубин» Казань), Сергей Терехов («Сочи»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор» Турция), Арсен Адамов («Урал» Екатеринбург).



Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Константин Марадишвили (все — «Локомотив» Москва), Максим Мухин, Ильзат Ахметов (оба — ЦСКА Москва), Александр Головин («Монако» Франция), Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо» Москва), Алексей Ионов, Александр Черников (оба — «Краснодар»), Денис Глушаков («Химки»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба — «Спартак» Москва), Данил Глебов, Дмитрий Полоз (оба — «Ростов» Ростов-на-Дону), Роман Ежов («Крылья Советов» Самара).



Нападающие: Фёдор Смолов («Локомотив» Москва), Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Константин Тюкавин («Динамо» Москва), Гамид Агаларов («Уфа»), Иван Сергеев («Крылья Советов» Самара).

Напомним, в октябрьских матчах отбора на чемпионат мира – 2022 сборная России добыла две победы в двух матчах. Сначала была обыграна национальная команда Словакии (1:0), затем – сборная Словении (2:1).



Сборная России лидирует в группе H, набрав 19 очков. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17). Сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.