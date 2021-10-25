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Сборная Украины объявила состав на ноябрьские матчи. В команду вернулся Малиновский

Сборная Украины объявила состав на ноябрьские матчи. В команду вернулся Малиновский
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Тренерский штаб сборной Украины объявил состав команды на ноябрьские матчи, среди которых встреча квалификации ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной и товарищеский матч с Болгарией.

В команду вернулся полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский. Ранее у него возник конфликт с и.о. главного тренера сборной Александром Петраковым, и Малиновский не попал в список игроков, вызванных на октябрьские матчи.

Состав сборной Украины:

Вратари: Андрей Пятов («Шахтёр» Донецк), Георгий Бущан («Динамо» Киев), Дмитрий Резник («Ворскла» Полтава).

Защитники: Александр Караваев, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Тымчик (все — «Динамо» Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов (оба — «Шахтёр» Донецк), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Тарас Качараба («Славия», Чехия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Тарас Степаненко («Шахтёр» Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все — «Динамо» Киев), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Виктор Коваленко («Специя», Италия).

Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Артем Довбик («Днепр-1»), Даниил Сикан («Шахтёр» Донецк), Денис Гармаш («Динамо» Киев).

Резервный список: Андрей Лунин («Реал», Испания), Анатолий Трубин, Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Виктор Корниенко (все — «Шахтёр» Донецк), Сергей Булеца («Заря» Луганск), Игорь Харатин («Легия», Польша), Александр Пихалёнок («Днепр-1»).

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