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«Это решение тренерского штаба». Карпин – о невызове Дзюбы на ноябрьские матчи отбора ЧМ

«Это решение тренерского штаба». Карпин – о невызове Дзюбы на ноябрьские матчи отбора ЧМ
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил выбор расширенного состава национальной команды на решающие матчи отбора ЧМ-2022.

«Почему в сборной отсутствует Дзюба? Это решение тренерского штаба. Было ли у меня общение с Артёмом в последнее время? Нет», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Напомним, в октябрьских матчах отбора на чемпионат мира – 2022 сборная России добыла две победы в двух матчах. Сначала была обыграна национальная команда Словакии (1:0), затем – сборная Словении (2:1). Сборная России поднялась на 1-е место в группе H, набрав 19 очков. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17). Артём Дзюба был вызван на октябрьские матчи, но по своей инициативе отказался от приглашения в национальную команду.

Сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.

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Карпин объяснил выбор расширенного состава сборной России на решающие матчи отбора ЧМ-2022
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