Итоговый состав сборной России на решающие матчи отбора ЧМ-2022 будет объявлен 1 ноября

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, сколько футболистов войдёт в окончательный состав национальной команды на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022 и когда будет обнародована итоговая заявка.

«В окончательном списке будет, как обычно, 26-27 футболистов. Объявим его 1 ноября на пресс-конференции в здании РФС», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Напомним, в октябрьских матчах отбора на чемпионат мира – 2022 сборная России добыла две победы в двух матчах. Сначала была обыграна национальная команда Словакии (1:0), затем – сборная Словении (2:1). Сборная России поднялась на 1-е место в группе H, набрав 19 очков. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17).

Сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.