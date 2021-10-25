Байрамян — о разгромной победе «Ростова»: начало положено. Дальше будет лучше

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал разгромную победу в матче 12-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (4:0).

«Всё хорошо, физически был готов. Думаю, двигался на поле неплохо. Мне кажется, что любой игрок, который выходит в стартовом составе, чувствует уверенность. На замену можно выйти хорошо, а иногда бывает, что не получается войти в игру.

Я очень рад, что Заур Эдуардович так относится ко мне и верит в меня. На поле и за его пределами буду делать всё, чтобы оправдать его доверие. На самом деле очень важно, когда тренер тебе доверяет. Как говорится, у футболиста в такой ситуации будто крылья вырастают, и он может показывать ещё более высокий уровень игры, чем сам думает. Что касается моего лидерства, то, в силу возраста, наверное, уже да. У нас молодая команда, я один из самых старших. Чувствую, что ребята меня слушают, уважают. Стараюсь ко всем относиться по-доброму и с уважением.



Во втором тайме команда продолжила атаковать, не отходя назад большими силами? Это правда. В перерыве тренерский штаб сказал, где нужно сделать небольшой акцент. А так, изначальный план тренерского штаба на этот матч полностью сработал. Зачем нам отходить от своего футбола, если всё получается? Всё было здорово, много моментов.

В этом сезоне вообще всё непросто складывается. Могу сказать от себя, что даже не думал перед матчем о том, где мы выигрывали или проигрывали. Любая победа была нужна. Но при этом нам всегда хочется порадовать болельщиков, своих родных и близких, а также всех, кто неравнодушен к клубу. Поздно, но начало положено. Дальше будет лучше.



В игре против «Арсенала» команда просто получала удовольствие от футбола? Так и было. Мне очень понравилась наша игра. Получался и прессинг, и подбор. У своих ворот мы не дали создать много моментов. Всегда получаешь удовольствие, когда игра складывается таким образом.



Как ребята восприняли эту победу? Как победу! Положительные эмоции, всё хорошо и супер. Появилась дополнительная уверенность. Когда обыгрываешь соперника так крупно, то это придаёт сил в дальнейшем», — приводит слова Байрамяна пресс-служба «Ростова».