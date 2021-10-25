Стало известно, сколько пропустит нападающий «Челси» Лукаку из-за травмы

Стали известны подробности о травме нападающего «Челси» Ромелу Лукаку, которую он получил в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мальмё» (4:0), сообщает The Sun.
По информации источника, Лукаку получил травму лодыжки. Из-за повреждения игрок пропустит 3-4 недели.
Ранее главный тренер «Челси» Томас Тухель сообщил, что бельгиец пропустит игру английской Премьер-лиги с «Норвич Сити» и кубковую встречу с «Саутгемптоном».
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Ромелу провёл 7 матчей и забил 3 гола.
В августе 2021 года Лукаку перешёл в «Челси» из «Интера». Ранее бельгиец выступал за лондонский клуб с 2011 года. Однако Лукаку не сумел пробиться в основной состав, поэтому играл в аренде за «Вест Бромвич Альбион» и «Эвертон», а в 2014 году стал игроком «ирисок» на постоянной основе.
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