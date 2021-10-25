Сёмин высказался о попадании Хайкина и Сергеева в расширенный состав сборной России

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал попадание голкипера «Будё-Глимта» Никиты Хайкина и форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в расширенный состав сборной России.

«Видел расширенный состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией. Что касается новичков, Хайкин уже давно играет в команде чемпиона – Норвегии. К тому же «Будё-Глимт» успешно выступает в еврокубках. Никита — постоянный основной игрок команды, лучший вратарь норвежской лиги. Поймите, норвежский чемпионат — очень сильный. Оттуда постоянно пополняется АПЛ и другие сильнейшие лиги.



На мой взгляд, Сергеев один из лучших форвардов в Премьер-Лиге на сегодняшний день. Иван постоянно играет на передней линии, на выходных забил великолепный мяч в ворота ЦСКА. Это хорошее усиление для нашей национальной сборной. То, что появляются новые имена в сборной, лишний раз говорит об одном — для Карпина все игроки одинаковые: если хорошо себя проявили, то непременно попадёте в сборную», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салавата Муртазина.