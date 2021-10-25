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Сёмин: если бы Черевченко работал в «Спартаке» или «Локомотив», он был бы на первых местах

Сёмин: если бы Черевченко работал в «Спартаке» или «Локомотив», он был бы на первых местах
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался по поводу увольнения Игоря Черевченко с поста наставника «Химок».

«В футболе есть много факторов, которые тренер не может предусмотреть. Видимо, вот эти факторы сыграли роль. А Черевченко как и был, так и остается одним из лучших молодых тренеров. Имея команду, которая не обладает лучшим составом, он побеждал. Вот это очень важно. Если бы Черевченко работал в «Локомотиве», если бы Черевченко работал в «Спартаке», других топ-клубах, «Зените», он всё время был бы на первых местах», — приводит слова Сёмина VseProSport.ru.

Черевченко возглавил «Химки» в 2020 году. Подмосковный клуб набрал 11 очков в 12 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Зенит», набравший в 12 встречах 26 очков.

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