Шмейхель считает, что Конте не подходит «Манчестер Юнайтед»

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель высказался о возможности приглашения Антонио Конте на пост главного тренера манчестерского клуба.



«Можно сказать: «Конте великолепен». Но он нигде не задерживается дольше, чем на пару лет.



«Манчестер Юнайтед» не такой футбольный клуб. Они уже пытались провернуть подобное, но это не сработало. Луи ван Гал не выиграл Премьер-лигу, Моуринью тоже. Между ними, Конте или другим тренером нет разницы.



Дело в них самих и в том, что они хотят сделать за небольшой промежуток времени в большой истории «Манчестер Юнайтед». Проблема Сульшера в том, что в этом мире быстрых решений и быстрых новостей он вчера проиграл», — цитирует Шмейхеля The Sun с ссылкой на The Times.



Напомним, вчера, 24 октября, «Манчестер Юнайтед» в матче 9-го тура английской Премьер-лиги уступил «Ливерпулю». Встреча завершилась победой мерсисайдского клуба со счётом 5:0.

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