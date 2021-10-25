Терюшков: уверен, в ближайшее время Лантратов станет первым вратарём в сборной России

Министр спорта Московской области Роман Терюшков высказался о попадании игроков «Химок» в расширенный список сборной России на матчи отбора ЧМ-2022 в ноябре.

«Мы ещё в летнюю паузу говорили, что Лантратов достоин сборной. Один из немногих вратарей, стабильно играющих в рамке и допускающий минимальное количество ошибок. Для его возраста — это только начало большой профессиональной карьеры вратаря. Уверен, что в ближайшее Илья прочно займёт место в рамке национальной сборной и станет номером один. Поздравляем Илью, думаю, он этого ждал, как и любой футболист.

Мы были расстроены, что в прошлый раз Глушков получил эту травму. Надеемся, сейчас он восстановится к матчу с «Уралом», забьёт необходимые для команды голы и проявит себя в сборной», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.