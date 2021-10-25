И.о. наставника «Химок»: разговоры о приходе новых специалистов меня не волнуют

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Игорь Ющенко прокомментировал своё назначение и будущее в клубе.

«Команда готовится к выездному матчу в Калининграде в рабочем режиме. «Химки» — мой родной дом, я эту команду создавал еще в 1996 году. С Игорем Черевченко попрощались, но это внутренняя кухня, не хотелось бы что-то рассказывать.

С футболистами пообщались, со многими я уже так или иначе знаком. Разговоры о том, что придут новые специалисты, меня не волнуют. Я это проходил в 2008 году, когда исполнял обязанности после Славолюба Муслина. Мое дело — работать, а что будет завтра, решать не мне. По поводу привлечения ребят из молодежной команды разговоров пока не было», — приводит слова Ющенко «Матч ТВ».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что в список кандидатов на пост главного тренера подмосковного клуба входят тренер «Шинника» Вадим Евсеев, экс-наставник «Уфы» Рашид Рахимов, тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов, наставник «Нефтехимика» Кирилл Новиков и бывший тренер «Балтики» Евгений Калешин.