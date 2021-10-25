В «Локомотиве» объяснили отсутствие Смолова в заявке на матч с «Сочи»

Пресс-служба «Локомотива» объяснила отсутствие нападающего Фёдора Смолова в заявке на матч 12-го тура РПЛ с «Сочи».
«Фёдор Смолов отсутствует в заявке на матч из-за мышечного повреждения после игры с «Галатасараем». Восстановление займёт ещё 2-3 дня», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Сегодня, 25 октября, состоится заключительный матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Локомотив» — «Сочи». Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи в 19:00 мск.
Матч 12-го тура РПЛ обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Алексей Лунёв (Новосибирск) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Андрей Фисенко (Владивосток).
«Локомотив» после 11 туров занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. Москвичи набрали 18 очков, они отстают от лидирующего «Зенита» на восемь очков. «Сочи» находится на 5-м месте, набрав 21 очко в 11 турах. В случае победы южане выйдут на 2-е место.
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