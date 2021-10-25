Орлов: может, «Спартак» уже в коме. Жаль, не забили им восьмой гол

Спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу матча 12-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» (7:1).

«В этом матче «Зенит» порадовал. Конечно, «Спартак» сейчас находится в предынфарктном состоянии. А может, он уже в коме — чёрт его знает. Ну ничего у них нет: ни игры в обороне, ни вратаря, ни полузащитников. Атака — так, Промес забил, но он и раньше забивал. Как они все сдали. Во что превратился Ларссон?

Жаль, восьмой гол им не забили на последней минуте. Это Азмун атаковал. Могло быть 8:1. Это историческая победа. Как обрадовались коллеги из Москвы, что «Зенит» перешёл на второе место. Всего на одну ночь, но какое было счастье! Я читал их восторженные комментарии», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, вчера, 24 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» встречался с московским «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону).

«Зенит» после 12 туров РПЛ является лидером чемпионата России. Команда Сергея Семака набрала 26 очков в 12 турах. «Спартак» за 12 матчей набрал 17 очков. Подопечные Руя Витории находятся на 7-й строчке в турнирной таблице.