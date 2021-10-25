Пуйоль рассказал, что фанаты «Барселоны» атаковали его машину после поражения от «Реала»

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Карлес Пуйоль рассказал, что фанаты клуба атаковали его машину после поражения от «Реала» в 10-м туре испанской Примеры. Подобному также подвергся наставник каталонского клуба Рональд Куман.
«Эти люди не являются настоящими болельщиками «Барселоны». Я уехал за несколько минут до того, как фанаты набросились на машину Кумана, но они также задели мой автомобиль.
Не знаю, оскорбляли ли они меня, я слушал радио. Я прекрасно понимаю, что пережили Куман и его жена, это опасно. Клуб должен предпринять какие-то меры», — цитирует Пуйоля Sport.es.
Напомним, вчера, 24 октября, болельщики атаковали машину нидерландского наставника, когда он уезжал со стадиона. Фанаты окружили автомобиль Кумана, стали стучать по нему и громко кричали.
Матч «Барселона» — «Реал» завершился победой «сливочных» со счётом 2:1.
- 25 октября 2021
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