Пуйоль рассказал, что фанаты «Барселоны» атаковали его машину после поражения от «Реала»

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Карлес Пуйоль рассказал, что фанаты клуба атаковали его машину после поражения от «Реала» в 10-м туре испанской Примеры. Подобному также подвергся наставник каталонского клуба Рональд Куман.



«Эти люди не являются настоящими болельщиками «Барселоны». Я уехал за несколько минут до того, как фанаты набросились на машину Кумана, но они также задели мой автомобиль.



Не знаю, оскорбляли ли они меня, я слушал радио. Я прекрасно понимаю, что пережили Куман и его жена, это опасно. Клуб должен предпринять какие-то меры», — цитирует Пуйоля Sport.es.



Напомним, вчера, 24 октября, болельщики атаковали машину нидерландского наставника, когда он уезжал со стадиона. Фанаты окружили автомобиль Кумана, стали стучать по нему и громко кричали.

Видео инцидента.

Матч «Барселона» — «Реал» завершился победой «сливочных» со счётом 2:1.