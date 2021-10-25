Месси лидирует в борьбе за «Золотой мяч» по версии Goal. Левандовски и Жоржиньо — в тройке

Портал Goal.com в очередной раз опубликовал свой список главных претендентов на награду «Золотой мяч». В рейтинге продолжает лидировать нападающий «ПСЖ» Лионель Месси.

«Если и возникли какие-либо сомнения относительно того, может ли медленный старт Месси в «ПСЖ» повлиять на его шансы на получение «Золотого мяча», он постарался развеять их своим невероятным выступлением против «Манчестер Сити». Его игра в столь ярком матче Лиги чемпионов, по всей вероятности, обеспечит легендарному аргентинцу седьмой приз в декабре», — говорится в информационной справке о Месси. В 2021 году аргентинец забил 40 голов и сделал 14 результативных передач. Форвард выиграл Кубок Америки со сборной Аргентины и Кубок Испании с «Барселоной».

Второе место в списке занимает нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, который в 2021-м забил 54 гола и сделал восемь ассистов. Поляк выиграл Бундеслигу, клубный чемпионат мира и Суперкубок Германии.



В тройку также попал полузащитник «Челси» Жоржиньо. Итальянец забил семь голов и сделал три голевые передачи в 2021 году, стал победителем Евро-2020 в составе сборной Италии, а также выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal: