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Месси лидирует в борьбе за «Золотой мяч» по версии Goal. Левандовски и Жоржиньо — в тройке

Месси лидирует в борьбе за «Золотой мяч» по версии Goal. Левандовски и Жоржиньо — в тройке
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Портал Goal.com в очередной раз опубликовал свой список главных претендентов на награду «Золотой мяч». В рейтинге продолжает лидировать нападающий «ПСЖ» Лионель Месси.

«Если и возникли какие-либо сомнения относительно того, может ли медленный старт Месси в «ПСЖ» повлиять на его шансы на получение «Золотого мяча», он постарался развеять их своим невероятным выступлением против «Манчестер Сити». Его игра в столь ярком матче Лиги чемпионов, по всей вероятности, обеспечит легендарному аргентинцу седьмой приз в декабре», — говорится в информационной справке о Месси. В 2021 году аргентинец забил 40 голов и сделал 14 результативных передач. Форвард выиграл Кубок Америки со сборной Аргентины и Кубок Испании с «Барселоной».

Второе место в списке занимает нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, который в 2021-м забил 54 гола и сделал восемь ассистов. Поляк выиграл Бундеслигу, клубный чемпионат мира и Суперкубок Германии.

В тройку также попал полузащитник «Челси» Жоржиньо. Итальянец забил семь голов и сделал три голевые передачи в 2021 году, стал победителем Евро-2020 в составе сборной Италии, а также выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal:

  1. Лионель Месси («ПСЖ»)
  2. Роберт Левандовски («Бавария»)
  3. Жоржиньо («Челси»)
  4. Н'Голо Канте («Челси»)
  5. Карим Бензема («Реал»)
  6. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
  7. Ромелу Лукаку («Челси»)
  8. Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд»)
  9. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»)
  10. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»).
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