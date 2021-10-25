«Локомотив» — «Сочи»: защитник гостей отправил мяч в свои ворота

Защитник «Сочи» Игорь Юрганов в матче 12-го тура РПЛ с «Локомотивом» отправил мяч в свои ворота.

На 41-й минуте после навеса Константина Марадишвили со штрафного Юрганов срезал мяч в ворота, пытаясь прервать подачу игрока «Локомотива».

Матч проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.



Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Алексей Лунёв (Новосибирск) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Андрей Фисенко (Владивосток).



«Локомотив» после 11 туров занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. Москвичи набрали 18 очков, они отстают от лидирующего «Зенита» на восемь очков. «Сочи» находится на 5-м месте, набрав 21 очко в 11 турах. В случае победы южане выйдут на 2-е место.