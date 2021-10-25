«Локомотив» — «Сочи»: защитник гостей отправил мяч в свои ворота

Защитник «Сочи» Игорь Юрганов в матче 12-го тура РПЛ с «Локомотивом» отправил мяч в свои ворота.
На 41-й минуте после навеса Константина Марадишвили со штрафного Юрганов срезал мяч в ворота, пытаясь прервать подачу игрока «Локомотива».
Матч проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Алексей Лунёв (Новосибирск) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Андрей Фисенко (Владивосток).
«Локомотив» после 11 туров занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. Москвичи набрали 18 очков, они отстают от лидирующего «Зенита» на восемь очков. «Сочи» находится на 5-м месте, набрав 21 очко в 11 турах. В случае победы южане выйдут на 2-е место.
- 25 октября 2021
-
20:31
-
20:27
-
20:23
-
20:09
-
20:02
-
19:56
-
19:46
-
19:44
-
19:37
-
19:26
-
19:25
-
19:04
-
19:03
-
18:49
-
18:46
-
18:38
-
18:32
-
18:25
-
18:23
-
18:15
-
18:15
-
18:08
-
18:07
-
18:03
-
17:56
-
17:56
-
17:42
-
17:38
-
17:37
-
17:27
-
17:25
-
17:21
-
17:19
-
17:18
-
17:17