«Барселона» и «Бока Хуниорс» проведут матч в память о Диего Марадоне
Поделиться
«Барселона» и «Бока Хуниорс» проведут товарищеский матч в честь Диего Марадоны, скончавшегося 25 ноября 2020 года.
Встреча состоится 14 декабря в столице Саудовской Аравии – городе Эр-Рияде. Матч будет посвящён первой годовщине со дня смерти Марадоны.
Легендарный футболист выступал за «Бока Хуниорс» с 1981 по 1982 год, а также с 1995 по 1997 год. С аргентинским клубом он стал чемпионом страны.
За «Барселону» Марадона играл с 1982 по 1984 год. Во время выступления за каталонский клуб аргентинец стал обладателем Кубка Испании, Кубка лиги и Суперкубка Испании.
Марадона скончался в возрасте 60 лет. Сообщалось, что он умер в результате острого отёка лёгких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью.
Комментарии
- 25 октября 2021
-
20:31
-
20:27
-
20:23
-
20:09
-
20:02
-
19:56
-
19:46
-
19:44
-
19:37
-
19:26
-
19:25
-
19:04
-
19:03
-
18:49
-
18:46
-
18:38
-
18:32
-
18:25
-
18:23
-
18:15
-
18:15
-
18:08
-
18:07
-
18:03
-
17:56
-
17:56
-
17:42
-
17:38
-
17:37
-
17:27
-
17:25
-
17:21
-
17:19
-
17:18
-
17:17
Партнерский контент