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«Барселона» и «Бока Хуниорс» проведут матч в память о Диего Марадоне

«Барселона» и «Бока Хуниорс» проведут матч в память о Диего Марадоне
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«Барселона» и «Бока Хуниорс» проведут товарищеский матч в честь Диего Марадоны, скончавшегося 25 ноября 2020 года.

Встреча состоится 14 декабря в столице Саудовской Аравии – городе Эр-Рияде. Матч будет посвящён первой годовщине со дня смерти Марадоны.

Легендарный футболист выступал за «Бока Хуниорс» с 1981 по 1982 год, а также с 1995 по 1997 год. С аргентинским клубом он стал чемпионом страны.

За «Барселону» Марадона играл с 1982 по 1984 год. Во время выступления за каталонский клуб аргентинец стал обладателем Кубка Испании, Кубка лиги и Суперкубка Испании.

Марадона скончался в возрасте 60 лет. Сообщалось, что он умер в результате острого отёка лёгких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью.

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