На YouTube-канале Life Doc вышел фильм о женском футболе в России «Футболист_ка»

Информационный портал Life попытался узнать, как обстоят дела с развитием женского футбола в России. Автор фильма Жанна Карпенко побывала не только в московских клубах, но и отправилась в Дагестан и Северную Осетию. Почему туда? Потому что с этими регионами связаны такие футбольные имена, как тренеры Станислав Черчесов и Валерий Газзаев, футболисты Алан Дзагоев и Владимир Габулов.
Героини документального фильма — футболистки разного уровня, карьера одних — только на старте, для других футбол стал социальным лифтом. Но объединяет их одно: им всем и не раз приходилось слышать, что футбол — не женское дело. И каждый день доказывать обратное.
Первая женская футбольная команда в Дагестане, попадание российского женского клуба в Лигу чемпионов, первая женщина в стране, получившая лицензию Pro (УЕФА), дающую возможность возглавить мужскую национальную команду, а также сколько получают футболистки топовых клубов — в новом документальном фильме LIFE «Футболист_ка».
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