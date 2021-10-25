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Зидан не заинтересован в работе в «Манчестер Юнайтед»

Зидан не заинтересован в работе в «Манчестер Юнайтед»
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Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не заинтересован в работе в «Манчестер Юнайтед», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, французский наставник взял перерыв в тренерской карьере с целью отдохнуть. Именно поэтому в случае поступления предложения от манчестерского клуба, Зидан откажется от возглавить «красных дьяволов».

Французский специалист готов прервать отдых только ради работы в сборной Франции или «Пари Сен-Жермен».

Ранее стало известно, что нынешний наставник «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер может быть уволен из-за неудовлетворительных результатов. «Красные дьяволы» на протяжении четырёх матчей не могут одержать победу в чемпионате Англии. Вчера, 24 октября, «Манчестер Юнайтед» в матче 9-го тура АПЛ уступил «Ливерпулю». Встреча завершилась победой мерсисайдского клуба со счётом 5:0.

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