Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» — «Сочи»: Едвай забил первый гол за железнодорожников

«Локомотив» — «Сочи»: Едвай забил первый гол за железнодорожников
Комментарии

Защитник «Локомотива» Тин Едвай забил первый гол за железнодорожников в матче 12-го тура РПЛ с «Сочи».

На 49-й минуте Мацей Рыбус от угла поля исполнил навес во вратарскую, куда вбежал Едвай, головой переправивший мяч в сетку ворот.

Матч проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Алексей Лунёв (Новосибирск) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Андрей Фисенко (Владивосток).

«Локомотив» после 11 туров занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. Москвичи набрали 18 очков, они отстают от лидирующего «Зенита» на восемь очков. «Сочи» находится на 5-м месте, набрав 21 очко в 11 турах. В случае победы южане выйдут на 2-е место.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021