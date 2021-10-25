Экс-игрок «Ливерпуля» — о Сульшере: иногда нужно принять свой уровень

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Дэнни Мёрфи высказался о профессиональной квалификации главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера.



«Думаю, иногда нужно просто принять свой уровень. Ты можешь стараться, делать всё что в твоих силах. Это похоже на то, что происходит среди игроков.



Когда ты играешь, стараешься быть лучшим в мире, стараешься быть лучшим на своей позиции. Ты достигаешь определённого уровня, а затем работаешь над тем, чтобы его поддерживать.



На этом пути могут быть и хорошие игры. Так, например, у Сульшера было несколько матчей, на которые он выстраивал хороший тактический план, как в случае с победами над «Манчестер Сити».



Но в конечном счёте он не может конкурировать каждую неделю с тренерами, которым ему приходится противостоять.



Это все равно, что мне играть против Джеррарда и Виейра. В отдельные дни я могу выглядеть лучше них, но чаще всего они будут сильнее, просто потому что они лучше», — цитирует Мёрфи Talksport.



Ранее стало известно, что нынешний наставник «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер может быть уволен из-за неудовлетворительных результатов. После девяти сыгранных туров в английской Премьер-лиге «красные дьяволы» располагаются на 7-м месте в турнирной таблице с 14 очками в активе.

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