Анри: в «ПСЖ» Месси изолирован и редко получает мяч от партнёров

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри высказался по поводу роли Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен».
«Месси изолирован и редко получает мяч от партнёров. Не скажу, что он несчастлив в Париже, но в игре он кажется изолированным от остальной команды.
Мне нравится, когда Месси играет в центре. Я не думаю, что он может улучшить игру на правом фланге. В центре он создаёт командный ритм. Нужно найти какое-то решение, чтобы Месси, Мбаппе и Неймар могли гармонично играть вместе. На данный момент команда принадлежит Килиану Мбаппе — именно он заставляет «ПСЖ» сиять. Мяч чаще находит Килиана, чем Лионеля. Если в команде более одного «водителя», команда не может играть слаженно, а в «ПСЖ» их слишком много. Они не играют в одном ритме», — приводит слова Анри Marca.
Напомним, 10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.
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