Стало известно, что сказал Анчелотти Куману после победы «Реала» в «эль класико»

Стали известны слова, которые сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти наставнику «Барселоны» Рональду Куману после победы «сливочных» в матче 10-го тура испанской Примеры.



«Это сложная работа, но нужно продолжать», — цитирует Анчелотти Mundo Deportivo. Данная фраза вызвала улыбку на лице нидерландского специалиста.



Матч «Барселона» — «Реал», который состоялся вчера, 24 октября, завершился победой «сливочных» со счётом 2:1. За «Реал» забили защитник Давид Алаба и полузащитник Лукас Васкес. За каталонцев отличился нападающий Серхио Агуэро.



Напомним, после завершения встречи болельщики сине-гранатовых атаковали машину Кумана, когда он уезжал со стадиона. Фанаты окружили автомобиль тренера, стали стучать по нему и громко кричали.

Видеообзор матча «Барселона» — «Реал».