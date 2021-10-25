Стало известно, что сказал Анчелотти Куману после победы «Реала» в «эль класико»
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Стали известны слова, которые сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти наставнику «Барселоны» Рональду Куману после победы «сливочных» в матче 10-го тура испанской Примеры.
«Это сложная работа, но нужно продолжать», — цитирует Анчелотти Mundo Deportivo. Данная фраза вызвала улыбку на лице нидерландского специалиста.
Матч «Барселона» — «Реал», который состоялся вчера, 24 октября, завершился победой «сливочных» со счётом 2:1. За «Реал» забили защитник Давид Алаба и полузащитник Лукас Васкес. За каталонцев отличился нападающий Серхио Агуэро.
Напомним, после завершения встречи болельщики сине-гранатовых атаковали машину Кумана, когда он уезжал со стадиона. Фанаты окружили автомобиль тренера, стали стучать по нему и громко кричали.
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